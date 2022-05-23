Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu okuldan kaçırdı - Haberler

TEL Terör örgütü YPG/ Pkk, Suriye'de Haseke ve Halep ilinden 13 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için okulundan kaçırdı.

YPG/ Pkk, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları kullanmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/ Pkk'lı teröristler, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksut Mahallesi'nden 23 Nisan'da 17 yaşındaki Silva Cafer ile Haseke'nin Kamışlı ilçesinden 13 yaşındaki Lurin Halit Hüseyin adlı iki kız çocuğunu okul çıkışı kaçırdı.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

YPG/PKK, nisanda da 4 çocuğu silahlı kadrosu için kaçırmıştı.

Çocuklar ailelerinden koparılıyor

YPG/PKK'lı teröristler, genel olarak kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

YPG/PKK, şubat sonunda da Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 28 Mart'ta 14 yaşındaki bir çocuğu, mart sonunda Halep il merkezinde 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.