Son dakika haber: Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan iki kadın tutuklandı Son dakika haberler: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheli tutuklandı. İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheli tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin alt yapılanması DEV-GENÇ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki kadın gözaltına alındı. İki gün önce yakalanan E.K. (29) ve S.K. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. AA / Uğur İslamoğlu - Güncel İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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