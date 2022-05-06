Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı - Haberler

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Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı

AA - Halil Demir - Güncel
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Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlikle yakalanan avukat tutuklandı.

İstanbul'da, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlikle yakalanan avukat tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin gösterdiği kimliğin sahte olduğunu belirledi.

İncelemede, şüphelinin terör örgütü TKP/ML üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat Kamuran Nemutlu olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 yıldır firari olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Komünist Partisi, İstanbul, Terör, Güncel, Haberler

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