Terör örgütü TTP'nin Pakistan'ın bazı bölgelerinde kontrol noktaları kurduğu iddiası

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan'ın Swat bölgesinde kontrol noktaları kurduğu iddia edildi.

Ulusal basının kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Swat'ın dağlık Balasur Top bölgesinde TTP'nin kontrol noktaları kurduğu, Matta'da ise örgüt mensuplarının gezindiği öne sürüldü.

Haberlerde, TTP mensuplarının Swat'a geri dönmesinin bölge sakinleri arasında korkuya neden olduğu, vatandaşların hükümetten adım atmasını istediği belirtildi.

Geo News televizyonu ise Swat'ta 200-250 TTP üyesinin bulunduğunu ve hükümetle yapılan anlaşma gereği TTP mensuplarının Swat'a döndüğünü iddia etti.

Swat halkı ise örgüt mensuplarının bölgede görüldüğüne dair haberlerin ardından gösteri düzenleyerek olayı protesto etti.

Kabal ve Havazakela bölgelerinde düzenlenen ayrı ayrı protestolarda göstericiler, "Swat'ta barış istiyoruz, teröre hayır" şeklinde slogan attı.

Hükümet ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Barış görüşmeleri

Taliban'ın teklifiyle İslamabad ile TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.