Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı (2) - Haberler

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Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı (2)

Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı (2)

SERBEST BIRAKILDIManisa'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik sorgusunda terör örgütü PKK propagandası suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alınan H.İ.A. (17) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Manisa'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik sorgusunda terör örgütü PKK propagandası suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alınan H.İ.A. (17) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Jandarma Manisa PKK Güncel Haberler

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