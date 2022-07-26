Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı (2) SERBEST BIRAKILDIManisa'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik sorgusunda terör örgütü PKK propagandası suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alınan H.İ.A. (17) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. SERBEST BIRAKILDI Manisa'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik sorgusunda terör örgütü PKK propagandası suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alınan H.İ.A. (17) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ersan ERDOĞAN / MANİSA, Güncel Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan Jandarma Manisa PKK Güncel Haberler

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