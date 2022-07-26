Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı - Haberler

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Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı

Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı

MANİSA'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, terör örgütü PKK propagandası suçundan aranan H.İ.A. (17) yakalandı.

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MANİSA'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, terör örgütü PKK propagandası suçundan aranan H.İ.A. (17) yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde, Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'nde yol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan Van-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Sorgulamada yolculardan H.İ.A.'nın Van Erciş Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Jandarma PKK Güncel Haberler

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