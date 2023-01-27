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Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep'te 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı

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Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep'te 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı

HASEKE/TEL Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde çoğu Arap 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna kattı.

HASEKE/TEL Terör örgütü PKK/ Ypg, Suriye'de Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde çoğu Arap 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna kattı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, PKK/ Ypg, işgalindeki Haseke ve Halep'in Münbiç ilçesinde Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını son bir haftada artırdı.

PKK/ Ypg'li teröristlerin köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde mobil yol kontrol noktalarında Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde 21, Yarubiyye beldesinde 4, Tel Hamis köyünde 8, Kahtaniyye köyünde 4, Tel Brak köyünde 4 ve Atşane köyünde 2 ile Halep'in Münbiç ilçesinde de 7 olmak üzere toplam 50 geç alıkonuldu.

Teröristler, alıkoydukları gençleri sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG, son bir haftada Haseke'ye bağlı Malikiyye (Derik) ilçesinde 18, Rumeylan ilçesinde 3, Kahtaniyye beldesinde 9, Gul Ağa köyünde 26, Kale köyünde 2 toplam 58 genci alıkoymuştu.

Böylece terör örgütü son bir haftada en az 108 genci zorla silahlı kadrosuna kattı.

Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için dün kepenk indirmişti.

PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

Kaynak: AA / Güncel

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