Terör örgütü PKK/YPG, Haseke'de 58 genci zorla silahlı kadrosuna kattı Güncel Haberler HASEKE/TEL Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde son bir haftada çoğu Arap 58 genci zorla silah altına aldı. HASEKE/TEL Terör örgütü PKK/ Ypg, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde son bir haftada çoğu Arap 58 genci zorla silah altına aldı. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre PKK/ Ypg, işgalindeki Haseke'de Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını son bir haftada artırdı. PKK/ Ypg'li teröristlerin köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde mobil yol kontrol noktalarında Malikiyye (Derik) ilçesinde 18, Rumeylan ilçesinde 3, Kahtaniyye beldesinde 9, Gul Ağa köyünde 26, Kale köyünde 2 toplam 58 genci alıkoydu. Teröristler, alıkoydukları gençleri Haseke'nin Malikiyye ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kampına götürüyor. PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor. Kaynak: AA / Güncel YPG PKK Güncel Haberler

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