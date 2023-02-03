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Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'da gösterilere sahne olan beldelerde sivillere ateş açtı

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Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'da gösterilere sahne olan beldelerde sivillere ateş açtı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu beldelerde örgüt karşıtı gösteriler düzenleyen Arap halkı dağıtmak için ateş açtı.

Terör örgütü PKK/ Ypg, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu beldelerde örgüt karşıtı gösteriler düzenleyen Arap halkı dağıtmak için ateş açtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğusunda PKK/ Ypg'li teröristlerin işgalinde bulunan Sabha ve Ebrehiyye beldelerinde onlarca kişi örgüt karşıtı gösteri düzenledi.

Sözde kontrol noktaları kurarak halka baskı yapmayı amaçlayan örgüt, göstericileri dağıtmak için sivillere ateş açtı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Teröristler, Sabha ve Ebrehiyye'de 3 gün boyunca "sokağa çıkma" yasağı ilan etti.

Deyrizor'daki gösteriler

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor kırsalında pek çok yerleşim, son 1 haftadır sık sık PKK/ Ypg karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Terör örgütünün sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini ve alıkonulanları salıvermesini isteyen göstericiler, kötüleşen yaşam şartlarını da protesto ediyor.

Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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