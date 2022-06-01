Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne'de PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan kontrollerde, bu kişilerden 7'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK şüphelisi olduğu belirlendi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel