Terör Örgütü Pkk, Tusaş'a Yönelik Terör Saldırısını Üstelendi

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK, Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne ( Tusaş ) yapılan ve 5 kişinin şehit olduğu saldırıyı üstlendi.

Sözde "Halk Savunma Merkezi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlik bilgileri de paylaşıldı.

Açıklamada, "Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen eylem, Ölümsüzler Taburu'nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır. Eylemin kahramanları Asya Ali -Mine Sevjin Alçiçek ve Rojger Helin-Ali Örek yoldaşlardır. Uzun bir süre önce planlanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur" denildi.