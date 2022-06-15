Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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