Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı B.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel