Terör örgütü PKK şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı - Haberler

Terör örgütü PKK şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kadın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kadın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen R.T'nin Kapaklı ilçesinde olduğu bilgisi üzerine, çalışma başlattı. Ekipler R.T'yi örgüt üyesi bir kişinin yakınlarıyla görüştükten sonra ilçeden ayrılırken otoban gişelerinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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