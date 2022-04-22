Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D, Ş.D ve F.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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