Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D, Ş.D ve F.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel