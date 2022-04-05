Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K. ve S.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel