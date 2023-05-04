Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Ilgaz Dağı'nda anıldı

Kastamonu'da 4 Mayıs 2011'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Recep Şahin için Ilgaz Dağı'nda anma programı düzenlendi.

Şahin'in şehit olduğu Kastamonu-Çankırı kara yolunun Ilgaz Dağı geçidinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Saldırıda yaralanan Şahin'in arkadaşı gazi polis memuru Metin Kuş, gazetecilere, 2011 yılında Kastamonu Emniyet Müdürlüğünün trafik biriminde görevli olduğunu söyledi.

Recep Şahin ile çalıştıklarını anlatan Kuş, "Recep kardeşimle büro görevlisiyken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konvoyunu 3 kilometre ilerideki sınıra götürmekle görevli olduğumuzda, 5 teröristin saldırısıyla Recep kardeşim şehit oldu. Ben de Recep'imin şehadetinin devamında el bombası şarapneliyle kafamdan yaralandım." dedi.

Vazife malulü olarak 2013 yılında emekli olduğunu belirten Kuş, "8 yıllık tedavimden sonra müracaatla idari polislik görevime döndüm. Yaklaşık 3 yıldır Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevime devam ediyorum." diye konuştu.

Recep Şahin'in şehit edildiği yere her yıl ziyarette bulunduğunu dile getiren Kuş, şunları kaydetti:

"Burayı hiç boş bırakmadım. 4 Mayıslarda ve diğer zamanlarda ziyaret ettim. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak bunu bir borç bildik. 1923 öncesi bu yol bu ülkeye can verdi. Şehit Şerife Bacı'mızın konvoyuna Ermeni komiteciler saldırıldığında o saldırıyı engellemek için Çankırı Ilgaz'dan 5 güvenlik görevlimiz gelir, bunların 4'ü Çankırılı, biri Kastamonulu. Ne Şerife Bacı'yı ne orada şehit olan Şevket abimizi ne de 2011'de şehit olan Recep Şahin kardeşimi unuturuz."