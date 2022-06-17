Terör örgütü PKK'nın İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttığı iddiası İsveç'te terör örgütü YPG/PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait bez parçasının, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. İsveç'te terör örgütü YPG/ Pkk'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait bez parçasının, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla örgüt paçavrasının ve Öcalan'ın resminin, başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Hesaplarda, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun duvarına da aynı görüntülerin yansıtıldığına dair paylaşımlar yer aldı. Stockholm polisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarındaki görüntülerin gerçek olup olmadığının açıklığa kavuşturulamadığını bildirdi. Polis, "beyaz gecelerin" yaşandığı Stockholm'de, projeksiyonla duvara görüntü yansıtabilmek için yerel saatin 23.30'u geçmiş olması gerektiğini, bu saatte herhangi bir yetkilinin bulunmamasını fırsat bilen kişilerin, pazartesi günü korsan bir eylem yapmış olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. AA / Atila Altuntaş - Güncel İsveç YPG PKK Güncel Haberler

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