Terör Örgütü PKK Kongresini Topladı… Pkk: "Kararlar Çok Yakın Zamanda Kamuoyu ile Paylaşılacaktır"

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü Pkk, 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12'nci kongresini toplandığını duyurdu. PKK tarafından kongreye ilişkin yapılan açıklamada, kongrede tarihi öneme sahip kararlar alındığı belirtilerek, "PKK 12'nci Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine yönelik yaptığı çağrının ardından PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde 12'nci kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'dan yapılan açıklamada, kongrenin bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Öcalan'ın çağrısı üzerine toplandığı belirtilen kongrede, tarihi öneme sahip kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Önder Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı. PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için mücadeleyi sürdürecekleri belirtildi.