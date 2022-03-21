Terör örgütü PKK-KCK üyesi 1 kişi yakalandı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te geçmişte PKK-KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
KİLİS (AA) - Kilis'te geçmişte PKK-KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, geçmiş dönemde PKK-KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği iddia edilen A.İ'nin Kilis'teki adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan A.İ. işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel