Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesi davasında 9 sanık tahliye edildi
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TERÖR örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 10 kişiden 9'u, açılan davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
TERÖR örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 10 kişiden 9'u, açılan davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanık Hamdullah Bayram'ın ise 'kaçma şüphesi olduğu' gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar avukatlarıyla Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.Sanıklar PKK/KCK'nın medya yapılanmasında yer almadıklarını, bağımsız ve tarafsız gazetecilik yaptıklarını savunarak, tahliyelerini talep etti.9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİİfadelerin ardından mahkeme heyeti sanıklardan Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren ve Öznur Değer'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Hamdullah Bayram'ın ise 'kaçma şüphesi olduğu' gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.7 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede, PKK/KCK basın komitesi içerisinde yer alarak gazeteci kimliği adı altında örgütsel faaliyette bulundukları iddia edilen sanıkların, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.