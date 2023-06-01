Terör örgütü PKK'dan kaçan Mehmet Akdaş ailesiyle buluştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Mehmet Akdaş, jandarma ve emniyetin ikna çabası sonucu ailesiyle buluştu. Evlat nöbetindeyken çocuklarına kavuşan aile sayısı 42'ye ulaştı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan Akdaş ailesi, jandarma ve emniyetin ikna çabası sonucu teslim olan oğulları Mehmet Akdaş (28) ile buluşturuldu. Böylece evlat nöbetindeyken çocuklarına kavuşan aile sayısı, 42'ye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten Mehmet Akdaş, Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailesiyle buluşturuldu. Akdaş, Diyarbakır Valiliği İçkale yerleşkesinde annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş ile bir araya getirildi.

Mehmet Akdaş ile birlikte evlat nöbetinin 1368'inci gününde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 42'ye ulaştı.