Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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