Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasına ilişkin 25 sanık hakim karşısında

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasına ilişkin hakkında dava açılan 25 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, iddianamede yer alan suça konu dönemde Maltepe Belediyesinde özel kalem müdürü olduğunu söyledi.

Belediyede özel kalem müdürlüğü ve başka birimlerde usulsüz ihale olmadığının İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettiş raporlarıyla ortaya konduğunu savunan Morsümbül, "Belediyenin tüm ihale alım satım ve 4 yıllık adımlarıyla ilgili raporlar, emniyet, Başsavcılık, MİT, Valilik gibi kurumlara gönderilmiştir. Biz de avukatım aracılığıyla dosyaya sunduk. Hakkımdaki hiçbir delil iddianamede bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Morsümbül, şahsıyla ilişkilendirilmek istenen dosyada 3 ifade olduğunu belirterek, "Grup Yorum hiçbir zaman dinleme listemde yer almaz. Herhangi bir konserinde de yer almışlığım yoktur. Ben o tarihte belediyede görevli değilim. 2015'te konseri olmuş, katılan kimse olmamış. O konsere birini göndermiş miyim? Yok. Konsere gitmiş miyim? Yok. Bu grubun bir faaliyetine katıldığıma dair ya da bu grupla ilişkili biriyle iletişim kurduğuma dair bir HTS kaydı ortaya konmadan suçlanıyorum." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanıklardan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de 15 yıllık görev süresi boyunca birçok denetleme kurumu tarafından denetlendiğini ve olumsuzlukla karşılaşmadığını söyledi.

Terör örgütlerine destek vermediğini ve finansman sağlamadığını ifade eden Genç, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Duruşmayı, CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sibel Suiçmez, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da arasında olduğu çok sayıda izleyici de takip etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan Berk E, Ceyhun B, Mesut Y, Uğur Berk H. isimli şahısların beyanları ile S.G. mahlaslı gizli tanık ifadesinin özetine yer veriliyor.

Buna göre bu beyanlarda, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtiliyor.

İfadelerde, belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç temin ettiği anlatılarak, örgütün işlettiği Kazova Tekstil adlı işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığı kaydediliyor.

İddianamede, soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatılıyor.

Sanıkların görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri de iddianamede yer alıyor.

Şükrü Genç hakkındaki iddialar

İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkındaki beyanlar esas alındığında, Sarıyer Belediye Başkanı olduğu dönemde örgüte aktarılan ve çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade ediliyor.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, hakkında örgütü finanse ettiği iddiasına ilişkin beyan bulunan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün de teslim olduğu sırada cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek görevlilere teslim ettiği kaydediliyor.

İddianamede, Morsümbül'ün bu şekilde veri kopyalama (imaj alma) işlemlerini engellediği, sanığın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif olarak rol aldığı ifade ediliyor.

İddianamede sanıklar Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.