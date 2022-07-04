Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

AA - Atila Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:
Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonuna suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonuna suç duyurusunda bulundu.

Ülkenin remi haber ajansı TT'nin haberinde, Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın "yasa dışı" olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title