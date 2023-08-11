Terör örgütü DEAŞ üyesi firari Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı ve firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.