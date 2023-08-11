Terör örgütü DEAŞ üyesi firari Tekirdağ'da yakalandı
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Tekirdağ'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı ve firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y'nin Muratlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.