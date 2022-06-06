Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı - Haberler

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Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.

Ekipler, DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen zanlıyı sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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