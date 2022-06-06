Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Ekipler, DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen zanlıyı sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. AA / Rauf Maltaş - Güncel Hisarcık Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.