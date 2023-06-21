Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı
Güncel Haberler
Edirne'de, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi A.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel