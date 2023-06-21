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Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi A.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Bulgaristan Edirne Güncel Haberler

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