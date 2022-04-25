Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı - Haberler

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Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatta olan 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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