Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı Güncel Haberler Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir köye düzenlediği saldırıda iki genci kaçırdığı belirtildi. Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir köye düzenlediği saldırıda iki genci kaçırdığı belirtildi. Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün kuzeydoğusundaki Leylan nahiyesinin Bor köyüne saldırı düzenlediği aktarıldı. Açıklamada, teröristlerin saldırıda köy sakini iki genci kaçırdığı ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinmedikleri ifade edildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kaçırılanların bulunması için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.???? Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.