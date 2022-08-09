Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çiftçiyi kaçırdı Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kenti kırsalında bir çiftçiyi kaçırdığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kenti kırsalında bir çiftçiyi kaçırdığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında bir çiftçiyi kaçırdığını söyledi. Nuri, çiftçinin nereye götürüldüğüne dair henüz bilgi edinemediklerini aktardı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini belirten Nuri, kaçırılan kişinin kurtarılması için bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ???????Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler

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