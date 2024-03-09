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İstanbul'da DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyon: 20 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-10' operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda DHKP/C ve MLKP üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin yanı sıra dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"DHKP/C terör örgütü içerisinde 'aranıyor' durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. MLKP terör örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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