Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı - Haberler

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Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

AA - Güncel
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Kocaeli'de, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, yurda illegal yollardan giriş yaptığı ve Kocaeli'de ikamet ettiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

AA / Güncel

Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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