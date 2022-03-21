Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, yurda illegal yollardan giriş yaptığı ve Kocaeli'de ikamet ettiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.