Terör nedeniyle göç ettikleri toprakları yıllar sonra görme fırsatı buldular

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü sakinleri, 1995'te terör nedeniyle göç ettikleri toprakları 30 yıl sonra görmenin mutluluğunu yaşadı.

Irak sınırındaki ilçeye 141 kilometre uzaklıkta bulunan ve o dönemde belde statüsünde olan Uzundere köyünde yaşayanlar, 1995'te terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle toprakları terk ederek, kent merkezi ile çevre il ve ilçelere göç etti.

Yerleştikleri yerlerde hayatlarını sürdüren yöre sakinleri, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yıllar sonra doğup büyüdükleri toprakları görme imkanı buldu.

Kaymakamlıktan aldıkları özel izinle köye giden bir grup Uzundereli, zamanla tahrip olan evlerini gördü, köyün çevresini gezdi ve yakınlarının kabrini ziyaret etti.

"Çocuklarım doğduğum evi ilk defa gördü"

Güvenlik koruculuğu yapan Uzundere Köyü Muhtarı 48 yaşındaki Nebi Gültekin, AA muhabirine, 1990'lı yıllarda bölgede terör olayları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden temizlenen bölgenin yeniden yerleşime açılmasını istediklerini belirten 6 çocuk babası Gültekin, şunları kaydetti:

"Doğduğum eve 30 yıl sonra ilk defa geliyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin terör örgütüne karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde beldemizi tekrar gördük. Buradan göç ettiğimizde 18 yaşındaydım. Çocuğum şu an 23 yaşında. Torunlarım var. Çocuklarım doğduğum evi ilk defa gördü. Burada 1995'te yoğun çatışmalar yaşandı. Bir gecede 11 şehit verdik. 600 güvenlik korucumuz vardı. Kalabalık bir beldeydik."

Yöre sakinlerinin il merkezi, Yüksekova, Van ve başka illere yerleştiğini dile getiren Gültekin, "Buraya girdiğimde çok duygulandım. Anılarım gözümde canlandı. Yıllar sonra aynı mevzide omuz omuza görev yaptığım şehit arkadaşlarımın mezarlarını ziyaret ederken çok duygulandım." dedi.

Yöre sakinlerinden 35 yaşındaki İpek Dayan ise Van'a göç ettiklerini belirterek, "Göç ettiğimizde 5 yaşındaydım. Olayları çok az hatırlıyorum. Buraya büyük bir özlemim vardı. Dünyaya geldiğim toprakları görmenin sevincini yaşıyorum. Buraya yerleşmek istiyoruz." diye konuştu.