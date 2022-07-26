Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde - Haberler

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Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde

Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 57'inci gününe girdi.

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Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 57'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 57'inci gününde devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kardeşi için evlat nöbetine katılan ağabey Kutbettin Biçer, kardeşi Gülcan Biçer'in 2015'te götürüldüğünü ileri sürdü. Ağabey Biçer, "2015 yılında barış sürecinde HDP yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. 2015'ten beri hiçbir haber alınamadı, bir şey söylenmedi. Buradan ona sesleniyorum, Gülcan bacım çık gel. Sen gittikten sonra anne ve baba perişan oldu, annem yeşil reçetelerle yaşayan biri, haplarla ayakta kalıyor. Çık gel, orası iyi bir yer değil, devletimize teslim ol" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Güncel

Halkların Demokratik Partisi PKK Güncel Haberler

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