Terör Gazisi Mustafa Bayram Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden terör gazisi Mustafa Bayram memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. ST

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 26 Temmuz 2012 tarihinde askeri görevini yaptığı sırada mayına basıp ağır yaralanarak gazi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Bayram, gece 00.30 sıralarında Bornova'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bayram'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Askeri törenle baba ocağında helallik alınan Bayram'ın cenazesi ardından Dereköy Camii'ne getirildi. Cenazeye, Bayram'ın ailesi ve akrabaları ile Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ersin Sağlam, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede baba Orhan Bayram metanetini korurken anne Cennet Bayram'ın oğlunun tabutuna dokunarak ağladığı görüldü. Gazi Bayram, cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - MANİSA