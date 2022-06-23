Termosifondan 3 kilo metamfetamin çıktı ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonette, termosifona gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonette, termosifona gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.D. (25) tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı, mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyoneti durdurdu. B.D.'nin kullandığı araç, narkotik köpek 'Tinga' ile arandı. 'Tinga'nın kamyonetin kasasına tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, termosifon içine gizlenen 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunda, ev eşyası taşıdığını bildiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel Narkotik Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Termosifondan 3 kilo metamfetamin çıktı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.