Terminalde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıslar S.B., A.K. ve C.L. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 2 bin adet uyuşturucu hap ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından düzenlenen başka bir operasyonda da S.C., T.K., D.F. ve T.S. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ve haksız kazançtan ele geçirilen 130 TL ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki isleeri sürüyor.