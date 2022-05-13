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Terme'de yeni şehir mezarlığı için çalışmalar başladı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Terme'de yeni şehir mezarlığı için çalışmalar başladı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni bir şehir mezarlığı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni bir şehir mezarlığı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Şuayip Mahallesi'nde yapımı planlanan yeni şehir mezarlığı alanında incelemelerde bulunan Kılıç, ilçenin gelişip büyüdüğünü, buna paralel olarak ihtiyaçlarının da arttığını söyledi.

Mezarlık alanlarının kapasitesinin dolması nedeniyle yeni bir şehir mezarlığı planladıklarını belirten Kılıç, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokolle yaklaşık 58 dönümlük alanı yeni şehir mezarlığımız olarak Terme'mize kazandıracağız. Planlama tamamlandı. Çalışmalar çok yakında başlayacak." dedi.

Yeni şehir mezarlığının tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandığını anlatan Kılıç, "İlçe merkezine yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta başlayacak projemizde gasilhane, 280 araçlık otopark, mescit, idari bina, sosyal donatı alanları, çeşmeler, yeşil alanlar ve açık alan cenaze kılma alanı yer alacak. Ayrıca yeni şehir mezarlığımızda yeni bir şehitlik alanımız da olacak." diye konuştu.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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