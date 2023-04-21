Terme Kaymakamı Maytalman ve Başkan Kılıç'tan bayram ziyaretleri

Samsun'un Terme ilçesinde Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulunduMaytalman ve Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik güçleri ve...