Terme Kaymakamı Maytalman ve Başkan Kılıç'tan bayram ziyaretleri
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Samsun'un Terme ilçesinde Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulunduMaytalman ve Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik güçleri ve...
Samsun'un Terme ilçesinde Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
Maytalman ve Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik güçleri ve hastalarla yakınlarının bayramını kutladı.
Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muammer Yiğit de katıldı.