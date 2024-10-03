Terme Jandarma Komutanlığı'nın Yeni Hizmet Binasında Sona Yaklaşıldı
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının yapımında önemli bir aşamaya gelindi. Bahçe betonu dökülme çalışmaları tamamlandı ve çevre düzenlemesiyle birlikte hizmet binası vatandaşlara açılacak.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının yapımında soına yaklaşıldı.
Yapımında sona yaklaşılan hizmet binasında bahçe betonu dökülme çalışmaları tamamlandı.
Çevre düzenlemesinin ardından Terme İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni binasında vatandaşlara hizmet verecek.