Terme ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Terme ilçesine bağlı Elmaköy ile Bazlamaç mahallelerinde belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bazlamaç Mahallesi'nde parke yol öncesi reglaj ve bordür çalışmalarına başlarken, Elmaköy Mahallesi'nde B tipi sathi kaplama yol çalışmaları devam ediyor.

Terme ilçesine bağlı Elmaköy ile Bazlamaç mahallelerinde belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yol yapım projeleri kapsamında Bazlamaç Mahallesi Şehit Polis Yavuz Orta Caddesi'ne yapılacak parke yol öncesi reglaj ve bordür çalışmalarının başlandığı aktarılan açıklamada, Elmaköy Mahallesi'ndeki B tipi sathi kaplama yol çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Bazlamaç Mahallesi Şehit Polis Yavuz Orta Caddesi'nde yapılacak parke yol çalışması öncesi reglaj ve bordür çalışmalarına başladı. Elmaköy Mahallemizde B tipi sathi kaplama yol çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.