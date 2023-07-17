Terme ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Terme ilçesine bağlı Uludere ile Köybucağı mahallelerinde belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Uludere Mahallesi'nde beton yol çalışmalarına başlanırken, Köybucağı Mahallesi'nde ise A tipi sathi kaplama yol çalışması öncesi reglaj çalışmaları devam ediyor.