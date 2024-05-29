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Terme İlçesi Sporcuları Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda İkincilik ve Üçüncülük Elde Etti

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Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda, Terme ilçesinden katılan sporcular ikincilik ve üçüncülük elde etti. Kapışmalı aba branşında Emin Erdem İşcan 70 kiloda Türkiye 2.'si olurken, aşırtmalı aba branşında Derviş Halim Kocal 82 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda, Terme ilçesinden katılan sporcular ikincilik ve üçüncülük elde etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahasında düzenlenen organizasyonda, 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele etti.

Aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve karakucak branşlarında gerçekleştirilen şampiyonada, Terme ilçesi sporcuları önemli derecelerle döndü.

Kapışmalı aba branşında, Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu 70 kiloda Emin Erdem İşcan Türkiye 2.'si olurken, aşırtmalı aba branşında Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu 82 kiloda Derviş Halim Kocal Türkiye 3.'sü oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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