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Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Çeltik Üreticilerine Ekim İzni Hatırlatması

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Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında çeltik üreticilerinin ekim izni başvurularını 31 Mayıs'a kadar yapmaları gerektiğini duyurdu. Çiftçilere çağrıda bulunan müdürlük, başvuruların Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılması gerektiğini belirtti.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında çeltik üreticilerinin ekim izni başvurularını 31 Mayıs'a kadar yapmaları gerektiğini duyurdu.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeltik üreticilerinin ekim izni almaları gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "2024 yılında çeltik üretimi yapacak olan çiftçilerimizin çeltik ekim izni için başvurularını, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze yapmaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çeltik Terme Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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