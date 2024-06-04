Terme İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi
Samsun'un Terme ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı çalışmaların sergisi açıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi ziyaret etti.
Samsun'un Terme ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı çalışmalar beğeniye sunuldu.
Terme İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından dekoratif ev tekstili ve giyim teknoloji kurslarına yönelik yıl sonu sergisi hazırlandı.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nde açılan sergiye, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Munir Yüksel ile siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Usta öğreticiler davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Açılışın ardından usta öğreticilere katılım belgeleri takdim edildi.