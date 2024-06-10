Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacak vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Gölyazı Caddesi'nde kurulan kurban pazarında, dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca, sahte parayı anlamanın yolları ve alım satım yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar da broşürlerle anlatıldı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacak vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı dolayısıyla Gölyazı Caddesi'ne kurulan kurban pazarında, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Ayrıca, ekiplerce sahte parayı anlamanın yolları ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve satıcılara alım satım yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatıldı.