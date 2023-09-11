Terme İHH Kermesiyle Çocukların Kırtasiye Masrafları Karşılanıyor

Terme ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH), yardıma ihtiyacı olan çocukların kırtasiye masraflarının karşılanması amacıyla kermes düzenledi.

İHH Terme Şubesi tarafından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Şube Başkanı İsa Şahin, "İlçemizdeki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için hayır çarşısı düzenliyoruz. Temsilciliğimizin kadın kolları üyeleri günler öncesinden hazırlıklara başlayarak burada kermesimizi düzenliyoruz. Çok büyük bir emek verdiler. Çocuklarımız yollarımızı gözlüyor ve onlar için düzenlediğimiz kermeste tek gayemiz ve tek amacımız okula boyunları bükük gitmesin, onların yüzü gülsün diye çabalıyoruz. İnşallah bugün burada meyvesini alacağız." dedi.

Gönüllü Murat Oran ise, "İHH güzel bir çalışma yapıyor ve güzel bir kermesimiz var. Yetim çocuklarımız ve yardıma ihtiyacı olan çocuklarımız için okul giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan çalışmadan mutluyuz. Halk olarak biz de destekliyoruz." ifadelerini kullandı.