Samsun'un Terme ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde uygulanan "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında yazılan mektuplar kitap haline getirildi.

Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11 ilin etkilendiği depremlerin etkilediği öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bağ kurmak için 46 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu oluşturdu.

Proje kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 46 gönüllü öğretmen ve öğrenci ile karşılıklı olarak mektuplaşıldı.

Asrın felaketinden izler taşıyan 84 mektup, derlenerek kitap haline getirildi. Kitaplar, Samsun'daki kurum ve kuruluşlarına hediye edilecek.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelindeki gibi Terme'de de insanların seferber olduğunu söyledi.

Depremzedelere yardım için bölgeye gittiklerini ve ilçeye gelenleri ağırladıklarını belirten Maytalman, bu yıl depremin yıl dönümünde "Gönül Köprüsü Projesi"nin başlatıldığını anlattı.

Proje ile öğrencilerin empati kurmalarını, yardımlaşma ve dayanışma anlayışlarını geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Maytalman, "Depremzedelere destek mesajları içeren mektuplar yazdık. Onlardan da cevap mektupları aldık. Bu mektuplar tarihe not düşmek amacıyla, 'Terme'den Elbistan'a Mektupla Kurulan Köprü' adıyla kitap haline getirildi." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de mektuplar aracılığıyla depremin yaşandığı bölgedekilerle dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Öğrenciler arasında gönül köprüsü oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Köse, "Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Karşılıklı olarak kardeşlik duygusu, yardımlaşmanın önemi, acıyı paylaşmanın ne demek olduğu konusunda güzel bir birliktelik sağlamış oldular. Projemizin kitap haline gelmesinde de emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"Projenin içinde olmak hem burukluk hem de sevinç kattı"

Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Savaş Bozkurt, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden olduğunu belirterek, "20 yıldır Terme'de öğretmenlik yapıyorum. Bu depremi iliklerime kadar hissetmiş biriyim. Deprem olduğunda annem, babam, kardeşlerim, hepsi Kahramanmaraş'taydı. Bu acı sadece benim değil, bütün Türkiye'nin acısıydı. Böyle bir projenin içinde olmak hem burukluk hem de sevinç kattı." ifadesini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Simge Nur Yakıcı, Elbistan'da depremi yaşayan öğrencilere mektuplaştıklarını dile getirerek, "Kilometrelerce uzaktaki biriyle iletişim kurmanın mutluluğunu yaşadım. Mektup arkadaşımın yaşadıklarını okuduğumda çok üzüldüm ancak mektuplarımızla duygularımızı paylaşarak, birbirimize destek oldukça bu duygunun içinde yer aldığım için mutluyum." diye konuştu.