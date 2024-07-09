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Terme'deki Taşkın Bölgelerinde Çalışmalar Devam Ediyor

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Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın yaşanan bölgelerdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Kapanan yolların açılması, dere ve kanal yataklarının temizlenmesi, şehirdeki yağmur suyu taşıma hatlarının temizlenmesi ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın yaşanan bölgelerdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçede 7 Temmuz'da etkili olan sağanağın neden olduğu taşkının ardından, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi, AFAD, DSİ ve diğer kurumlar harekete geçti.

Kapanan yolların açılması, dere ve kanal yataklarının temizlenmesi, şehirdeki yağmur suyu taşıma hatlarının temizlenmesi ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, taşkının ardından incelemelerine devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki taşkının yaralarını sarmak için seferber olduklarını belirten Kul, "Şehir merkezimizde 3 saat süresince ara ara sertleşerek devam eden, sonrasında doğu ve güney mahallelerimize yönelen yağış yaşandı. Lokal su baskınları yaşadık ama özellikle ilçemizin doğusu ile güney aksında bulunan mahallelerimiz selden fazlasıyla etkilendi." dedi.

Bir yandan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, bir yandan da vatandaşların mağduriyetini gidermek için ekiplerinin gece gündüz çalıştığını anlatan Kul, "Selin ardından yıkılan yollar, dere ıslahları ve köprüleri de düşündüğümüzde yaklaşık 500 milyon lira gibi bir maliyetle karşı karşıyayız. Devletimiz sağ olsun, bütün imkanları ile ilçemizde selin yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için mücadele veriyor." diye konuştu.

Kul, kısa sürede bu kadar etkili yağışın temel nedeninin küresel ısınmadan kaynaklı deniz suyu sıcaklığının aşırı artması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eskiden daha uzun aralıklarla yaşanan böylesine yağışları artık neredeyse her yıl yaşamaya başladık. Bizlere düşen görev, bu yağışların yarattığı tahribatı görerek bir daha yaşanmaması için önlem almak. İlçemizin şanssız olduğu durumlardan biri, deniz seviyesi kotunun çok düşük olması. Yukarı bölgelerde meydana gelen yağışlar ilçemizin merkez çevresinde bulunan dere yatakları üzerinden denize tahliye oluyor ama bu bölgede kot farkının azlığı nedeniyle geriye basmalar oluyor. Bu konuda DSİ yetkileri ile istişare halinde çözüm yolları bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. En büyük tesellimiz ilçemizde can kaybının yaşanmamış olması. Vatandaşlarımızın mağduriyeti gidermek ve yeniden yaşanmamasını sağlamak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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